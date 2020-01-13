وزير خارجية ألمانيا: الفوضى في ليبيا تجذب الإرهاب وتهدد أوروبا

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن الفوضى في ليبيا ستكون عامل جذب للإرهاب، ما يشكل خطرًا جديدًا على المنطقة والعالم وأوروبا.

وأضاف، في كلمته بمؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في عمان، أن ألمانيا والأردن ماضيتان في مزيد التعاون والتفاهم في المقاربات لحل الأزمات الإقليمية.

من جانبه، أكد الصفدي دعم بلاده الجهود الألمانية ومساعيها من أجل حل الأزمة في ليبيا، مضيفًا أن عمان تدعو إلى خفض التصعيد في المنطقة.

وتخطط ألمانيا لعقد مؤتمر برلين بشأن ليبيا يوم الأحد المقبل، حسب ما نقلت وكالة الأنباء «رويترز» عن مشاركيْن اثنين في الاجتماعات التحضيرية اليوم الإثنين.

وصرحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، السبت الماضي، بأن محادثات السلام الليبية ستعقد في ألمانيا، مضيفة أن تلك المحادثات تستهدف تحقيق أمن واستقرار ليبيا.

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