ألمانيا تعلن موعد مؤتمر برلين بشأن ليبيا

كشفت الأطراف المشاركة، في المفاوضات التحضيرية للقمة المرتقبة بشأن ليبيا، أن ألمانيا تخطط لعقد القمة في برلين يوم 19 يناير الجاري.

هذا وذكرت الرئاسة التركية، أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيزور برلين يوم 19 يناير الجاري لكنها لم تقدم تفاصيل.

وكانت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، قالت يوم السبت إن برلين ستستضيف محادثات السلام الليبية وذلك بعد دعوة تركيا وروسيا لطرفي الصراع إلى وقف إطلاق النار، لافتة إلى أن الهدف هو منح ليبيا الفرصة لكي تصبح بلدا يحظى بالسلام والسيادة.