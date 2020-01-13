مباحثات تونسية إيطالية حول الملف الليبي

استقبل رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيّد، اليوم الاثنين، بقصر قرطاج، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويدجي دي مايو، لبحث عدد من الملفات ومن بينها الملف الليبي.

وأوضح المكتب الإعلامي للرئاسة التونسية، أن الرئيس التونسي، جدّد خلال اللقاء موقف تونس الداعي إلى إيجاد حلّ سريع للأزمة من خلال حوار ليبي ليبي شامل وفي إطار احترام الشرعية الدولية، مثمنا في هذا الإطار وقف إطلاق النار الذي تمّ إقراره يوم أمس، كما شدّد على التزام تونس بمواصلة لعب دور إيجابي لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية بما يحقّق الاستقرار في هذا البلد الشقيق، وأكّد أنّ استمرار الوضع الحالي لا يخدم الاستقرار في المنطقة ولا مصالح الدول الصديقة وهو ما يستدعي مواصلة التنسيق والتشاور لإيجاد حلّ نهائي للأزمة الراهنة.

من جانبه، أكّد وزير الخارجية الإيطالي، على مكانة تونس على الصعيد الدولي وعلى دورها المحوري في حلّ الأزمة الليبية، وثمّن موقف تونس ومبادرة رئيس الدولة في جمع ممثلي القبائل والمجتمع المدني الليبي في تونس، مبينا أنّه لا يمكن دعم الاستقرار في ليبيا دون تشريك دول الجوار ومن بينها تونس.

كما أكّد في هذا السياق، أيضا، على ضرورة تشريك تونس في مؤتمر برلين حول ليبيا وفي كلّ المساعي والمشاورات الرامية إلى حلّ هذه الأزمة.