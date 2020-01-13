بدء محادثات تسوية الأزمة الليبية بمشاركة السراج وحفتر

الخارجية الروسية: بدء محادثات تسوية الأزمة الليبية في موسكو بمشاركة السراج وحفتر
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
الخارجية الروسية: بدء محادثات تسوية الأزمة الليبية في موسكو بمشاركة السراج وحفتر
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
لما نشوف اخرتها ايه مع الخروف السراج كل مرة يقول كلام ولما يرجع للخوان يغير كلامه مثل النسوان كما حدث من قبل بعد اتفاق ابوظبى اول مارجع لاخوان الشياطين غير كلامه وينطبق عليه قوله تعالى :-وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آَمَنُوا قَالُوا آَمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ . اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ} [البقرة:14-15].
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إذا تم تنفيذ هذا الاتفاق فاعلم أن الجماعة إلارهابية فى حالة ضعف شديد و انكسار رهيب و هزيمة مريرة
لأنهم لا يؤمنون إلا بلغة القوة…
و تذكر تنظيم أنصار الشريعة عندما أعلن حل نفسة بعد الضربات الجوية المصرية القاتلة له….
هذه هى بطبيعتهم و خلقهم….لا يخضعوا إلا و السيف على رقابهم…
فيه فرق بين من يفاوض منتصر وواقف وقفة عز كوقفة الصقر علي صدر طائر الحجله وبين من يفاوض منكسر ذليلاً كوقفة السريرج الواقف وقفة الحجله البائسه المنتفه
فالقضيه قضية وطن لابد ان نستحقروا من خانه ونحفظوا كرامة من صانه أما في المجمل لا أحد يقرب لنا في الدم والقرب بيننا وبين حفتر في التوجه القومي والوطنيه فالموضوع لا يخرج عن هذا السياق
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