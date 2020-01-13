بوريل: وقف إطلاق النار فرصة مهمة للوصول إلى حل سياسي في ليبيا

قال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزف بوريل، إن إعلان وقف اطلاق النار في ليبيا يوفر «فرصة مهمة» لاستئناف الحوار من أجل حل سياسي للأزمة.

وأشار بوريل في تغريدة عبر موقع «تويتر»، اليوم الاثنين، إلى ضرورة أن تعمد الأطراف الليبية المتنازعة إلى «تنفيذ وقف اطلاق النار بالكامل»، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للمساعدة في «إنجاز عملية برلين» في إطار جهود الأمم المتحدة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وشدد على أن «كل الليبيين يستحقون السلام والازدهار»، وذلك في وقت يجري فيه حاليا التوقيع الرسمي على وقف إطلاق النار في العاصمة الروسية موسكو بحضور رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر.

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