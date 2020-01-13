بوتين ورئيس الوزراء الهندي يناقشان الوضع في منطقة الخليج وليبيا

أعلن المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بحثا خلال مكالمة هاتفية الوضع فى منطقة الخليج وليبيا.
وجاء في البيان “بمبادرة من الجانب الهندي، جرت محادثة هاتفية بين رئيس روسيا فلاديمير بوتين ورئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي … وسيتطرقان إلى عدد من الموضوعات الدولية الملحة، بما في ذلك الوضع في منطقة الخليج وليبيا”.
وأضاف أنه عند مناقشة القضايا المدرجة على جدول الأعمال الثنائي، تم تحديد موقف أساسي لمواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية الروسية الهندية.
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