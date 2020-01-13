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بوتين ورئيس الوزراء الهندي يناقشان الوضع في منطقة الخليج وليبيا

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

أعلن المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بحثا خلال مكالمة هاتفية الوضع فى منطقة الخليج وليبيا.

وجاء في البيان “بمبادرة من الجانب الهندي، جرت محادثة هاتفية بين رئيس روسيا فلاديمير بوتين ورئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي … وسيتطرقان إلى عدد من الموضوعات الدولية الملحة، بما في ذلك الوضع في منطقة الخليج وليبيا”.

وأضاف أنه عند مناقشة القضايا المدرجة على جدول الأعمال الثنائي، تم تحديد موقف أساسي لمواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية الروسية الهندية.

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موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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تعليق

  • والله مافيه من دمر ليبيا الا الجامعه العربيه و الامم المجرمه و الناتو و التدخلات من كل دول و مدن و قري العالم. اذا لم يستيقظ الليبيين و ينقدوا وطنهم فانهم ظلموا انفسهم و ابنائهم و حفدتهم.

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