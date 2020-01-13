بوتين ورئيس الوزراء الهندي يناقشان الوضع في منطقة الخليج وليبيا

وجاء في البيان “بمبادرة من الجانب الهندي، جرت محادثة هاتفية بين رئيس روسيا فلاديمير بوتين ورئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي … وسيتطرقان إلى عدد من الموضوعات الدولية الملحة، بما في ذلك الوضع في منطقة الخليج وليبيا”.

وأضاف أنه عند مناقشة القضايا المدرجة على جدول الأعمال الثنائي، تم تحديد موقف أساسي لمواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية الروسية الهندية.