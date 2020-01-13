المكتب الأمن والشرطة بترهونة يطلق حملة تفتيش واسعة على المصحات والمخابز العاملة في المدينة

ترهونة 13 يناير 2020 (وال) _ شرع المكتب المحلي للأمن والشرطة بترهونة، في إطلاق حملة واسعة للتفتيش على المصحات الخاصة والمخابز العاملة في المدينة.

و أوضح رئيس مكتب الشؤون الإدارية بالمكتب المحلي للأمن والشرطة بترهونة السيد “عبدالنبي كشكر” إن هذه الحملة تأتي في إطار الجهود التي يبذلها العاملين بالمكتب المحلي للأمن والشرطة بترهونة، من أجل بسط الأمن و الكشف عن التجاوزات والمخالفات التي يقوم بها الخارجين عن القانون.

و أكد كشكر إن من خلال هذه الحملة تم إغلاق عدد 2 مخابز لعدم توفير بها شروط الصحية والقانونية للعاملين بها، وكذلك تم إقفال عدد 3 أقسام للنساء والولادة بعدد 3 مصحات الخاصة، لعدم توفر التعقيم الجيد وإنعدام حضانات أطفال حديثي الولادة، والتي تعد من الشروط المطلوبة في أقسام الولادة. (وال _ ترهونة) ع ع / ه ع

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