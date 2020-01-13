المفوضية الأوروبية ترحب بوقف إطلاق النار في ليبيا وتطالب بأن تقود الأمم المتحدة جهود إعادة الإعمار

ليبيا – رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الاثنين بوقف إطلاق النار في ليبيا برعاية تركيا وروسيا لكنها طالبت بضرورة أن تقود الأمم المتحدة جهود إعادة إعمار هذا البلد.

دير لاين قالت للصحفيين بعد اجتماع مع رئيس وزراء لوكسمبورج إكزافييه بيتيل بحسب وكالة “رويترز”للأنباء :”نعم وقف إطلاق النار خطوة أولى في الاتجاه الصحيح لكن ما تحتاجونه هو عملية تدعيم وإعادة بناء وحكومة وحدة وهناك طريق طويل ينبغي المضي فيه ويجب أن تكون هذه العملية بقيادة الأمم المتحدة ولهذا أهمية قصوى”.