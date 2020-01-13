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البعثة الاممية: من المهم أن تكون هناك آلية المراقبة المحادية لضمان وقف إطلاق النار

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلن مسؤول المكتب الإعلامي في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جان العلم أن البعثة تعتبر اجتماع موسكو حول ليبيا خطوة إيجابية نحو مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا.

العلم قال وفي حوار مع وكالة “سبوتنيك”الروسية اليوم  الاثنين ردا على سؤال عما إذا كان متفائلا بشأن اجتماع موسكو حول ليبيا: “نحن متفائلون. نعتبر ذلك خطوة إيجابية نحو مؤتمر برلين”.

وأضاف العلم ردا على سؤال عما إذا كان هذا الاجتماع بإمكانه أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار: “نعم، بإمكانه أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار في ليبيا لكن من المهم أن تكون هناك آلية المراقبة المحايدة لضمان وقف إطلاق النار”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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