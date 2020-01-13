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الصغير: أي عملية سياسية قادمة يجب أن تفضي إلى إقالة المجلس الرئاسي

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال عضو مجلس النواب الهادي الصغير إنه وبعد الاطلاع على نتائج مبادرة وقف إطلاق النار المطروحة اليوم في روسيا، يمكن الحديث عن الخوض في عملية سياسية، مشددا على ضرورة أن تفضي هذه العملية إلى إقالة المجلس الرئاسي ومن يحكمه في طرابلس.

الصغير وفي تصريح أمس لقناة ليبيا قال إن مجلس النواب لم يعارض قط أي مبادرة لإحلال السلم والأمن في ليبيا، لكن الاعتراض كان دائما من الطرف الآخر للبقاء أطول وقت ممكن في السلطة.

وكشف الصغير عن زيارات يقوم بها عدد من أعضاء مجلس النواب بتكليف من رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، إلى برلمانات دول المغرب العربي، وذلك لتوحيد الموقف العربي حول مضمون الخطاب الذي سيلقيه المستشار صالح يوم الأربعاء أمام البرلمان العربي.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • .الحمد لله على شاشة اسكاى نيوز عربية الاعلان ان الجيش باقى فى جميع مواقعه بطرابلس ولم ولن ينسحب خطوة واحدة الله اكبر

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