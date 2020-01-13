تعرّف على تفاصيل اتفاق حفتر و السراج لوقف إطلاق النار

استقبل وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والدفاع سيرجي شويجو، في موسكو قائد الجيش خليفة حفتر بحسب وكالة الأنباء الليبية “البيضاء”

ومن المقرر أن يوقع حفتر مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اتفاقا لوقف إطلاق النار في ليبيا.

وبحسب ما أفادتنا به مصادرنا، فأن الاتفاق يتضمن الآتي:

– روسيا تشرف على وقف إطلاق النار بإرسال وفود روسية إلى ليبيا لإشراف على عملية وقف إطلاق النار.

– وقف إرسال قوات تركية إلى طرابلس، والاتفاق على ذلك مع روسيا بتجميد إرسال قوات تركية إلى ليبيا في الوقت الحالي.

– إشراف دولي على وقف إطلاق النار والأمم المتحدة تشرف كطرف دولي على إيقاف إطلاق النار.

– الهدنة تشمل سحب القوات من الوفاق ومن قوات الجيش الليبي والعودة على الثكنات دون اَي شروط والحل السياسي فقط.

– بعض “الميلشيات المسلحة” ستقوم بتسليم أسلحتها وهو ما يتم الاتفاق عليه حاليا.

– تقسيم المهام والصلاحيات بين حكومة الوفاق من جهة والبرلمان الليبي وحفتر من جهة أخرى.

– سيتم التوقيع على وثيقة ملزمة لكل من حفتر والسراج وان كلا منهم ملزم بها ولا يمكن التراجع عنها.

– ستكون هناك مهام للجيش الوطني الليبي أبرزها مكافحة الاٍرهاب والتنظيمات الارهابية وسيكون ذلك فيما بعد بالتنسيق مع السراج.

– هناك مفاوضات لإدخال تعديلات على حكومة الوفاق ولكن لازالت في مرحلة مبكرة.

– إشراف دولي على منافذ بحرية وبرية والجيش الليبي يتولى مهام تامين آبار النفط والغاز.