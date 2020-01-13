كونتي يبحث في أنقرة الملف الليبي

وصل رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إلى العاصمة التركية أنقرة الاثنين، في جولة خارجية، ستركز على ملف الأزمة الليبية، تشمل القاهرة، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح غد الثلاثاء.

وبحسب آكي سيجتمع كونتي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبحث “العلاقات الثنائية بكافة أوجهها، وسبل تطوير التعاون بين البلدين”، كما سيتبادل الجانبان-حسبما أعلنت الرئاسة التركية- “وجهات النظر، بشأن قضايا إقليمية ودولية راهنة، وعلى رأسها الملف الليبي”.

وتعد هذه الزيارة الرسمية الأولى لكونتي إلى أنقرة منذ توليه منصب رئيس الوزراء في الحكومة الايطالية.