مدير إدارة التدريب بوزارة الداخلية يتفقد مديرية أمن زليتن

قام مدير الإدارة العامة للتدريب عميد فتحي عون رفقة معاونه عقيد علي التويجيري بزيارة لمديرية أمن زليتن ومعهد تدريب الشرطة زليتن.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن مدير الإدارة اطلع خلال الزيارة لمعهد تدريب الشرطة زليتن على سير العمل بالمعهد ومناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه العملية التدريبية للرفع من مستوى أعضاء هيئة الشرطة في مختلف المجالات.

وقام مدير الإدارة بزيارة لمديرية أمن زليتن التقي خلالها بمدير الأمن حيث تم مناقشة سبل التعاون والتنسيق بين مديرية الأمن والإدارة العامة للتدريب عن طريق معهد تدريب الشرطة زليتن التابع لها وذلك ضمن التدريب التخصصي في مختلف مجالات الأمن للنهوض والرقي بمستوى الأداء الأمني لرجل الشرطة.