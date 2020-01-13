اخبار ليبيا الان

كونتي: مؤتمر برلين فرص لإحلال السلام وإنهاء النزاع المسلح في ليبيا

تم النشر منذُ 13 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال رئيس الوزراء الإيطالي إن مؤتمر برلين سيشكل فرصة مهمة لأن يحل السلام في ليبيا، وأن ينهي النزاع المسلح في البلاد.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب إردوغان، اليوم الاثنين، إن المؤتمر «سيعقد قريب جدا، وأمل بأن ينتهي النزاع المسلح ويحل مكانه السلام في ليبيا»، مشيرا إلى رغبة بلاده في إيجاد شريك مهم تعتمد عليه مستقبلا في ليبيا.

واعتبرت أن «الاستقرار والاستقلالية في ليبيا مهم بالنسبة إلى إيطاليا ولا يمكن أن تتنازل عنه، وسيتم ذلك في مؤتمر برلين برعاية من الأمم المتحدة…. سنكون جزء من الحل في إطار ليبيا وغيرها».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك