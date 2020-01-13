كونتي: مؤتمر برلين فرص لإحلال السلام وإنهاء النزاع المسلح في ليبيا

قال رئيس الوزراء الإيطالي إن مؤتمر برلين سيشكل فرصة مهمة لأن يحل السلام في ليبيا، وأن ينهي النزاع المسلح في البلاد.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب إردوغان، اليوم الاثنين، إن المؤتمر «سيعقد قريب جدا، وأمل بأن ينتهي النزاع المسلح ويحل مكانه السلام في ليبيا»، مشيرا إلى رغبة بلاده في إيجاد شريك مهم تعتمد عليه مستقبلا في ليبيا.

واعتبرت أن «الاستقرار والاستقلالية في ليبيا مهم بالنسبة إلى إيطاليا ولا يمكن أن تتنازل عنه، وسيتم ذلك في مؤتمر برلين برعاية من الأمم المتحدة…. سنكون جزء من الحل في إطار ليبيا وغيرها».

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