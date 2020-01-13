أردوغان يعلن مشاركته في مؤتمر برلين حول ليبيا مع زعيمي روسيا وإيطاليا

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، مشاركته في مؤتمر برلين حول ليبيا، مع زعيمي روسيا وإيطاليا.

وقال الرئيس التركي، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإيطالي، “أتمنى على وجه الخصوص أن يتم التوقيع على اتفاقية لوقف إطلاق النار في ليبيا قريبا”.

#عاجل | مؤتمر صحفي للرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الإيطالي https://t.co/wnzjjKVXYT — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 13, 2020

​وتابع أردوغان، بحسب وكالة “الأناضول”، “نبذل جهودا كبيرة لجعل وقف إطلاق النار في ليبيا دائما”، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تقوم الأمم المتحدة بمهمة المراقبة في ليبيا من أجل الحفاظ على وقف إطلاق النار.

وأضاف “المحادثات بين الوفود التركية والروسية والليبية في موسكو تسير على نحو إيجابي”.