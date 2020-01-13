إردوغان: اللقاءت في موسكو إيجابية وسنشارك في مؤتمر برلين

أكد الرئيس التركي رجب إردوغان أن بلاده ستشارك في مؤتمر برلين المتوقع عقده الأحد المقبل لحل الأزمة الليبية، واصفا المفاوضات التي تجري في موسكو اليوم الاثنين لتوقيع اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار في ليبيا بـ«الإيجابية».

وأضاف إردوغان، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم، أن «اللقاءات في موسكو مستمرة وأتوقع أن تنتهي مساء اليوم هذه اللقاءات، وقد وصلتني معلومات بأن اللقاءات إيجابية».

وشدد على أن هذه المفاوضات ستشكل أرضية لمؤتمر برلين، مضيفا: «استمرار التهدئة سيكون قرارا صائبا، ونتمنى أن يتم التوصل إلى نتيجة إيجابية وقرار مشترك في برلين، حتى لو كان هذا المؤتمر لويوم واحد، ويقيني أنه سيسفر عن نتائج جيدة».

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