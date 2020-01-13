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إردوغان: اللقاءت في موسكو إيجابية وسنشارك في مؤتمر برلين

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أكد الرئيس التركي رجب إردوغان أن بلاده ستشارك في مؤتمر برلين المتوقع عقده الأحد المقبل لحل الأزمة الليبية، واصفا المفاوضات التي تجري في موسكو اليوم الاثنين لتوقيع اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار في ليبيا بـ«الإيجابية».

وأضاف إردوغان، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم، أن «اللقاءات في موسكو مستمرة وأتوقع أن تنتهي مساء اليوم هذه اللقاءات، وقد وصلتني معلومات بأن اللقاءات إيجابية».

وشدد على أن هذه المفاوضات ستشكل أرضية لمؤتمر برلين، مضيفا: «استمرار التهدئة سيكون قرارا صائبا، ونتمنى أن يتم التوصل إلى نتيجة إيجابية وقرار مشترك في برلين، حتى لو كان هذا المؤتمر لويوم واحد، ويقيني أنه سيسفر عن نتائج جيدة».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • ربنا يااخذك قبل مؤتمر ابريل وتلاقى عزرائيل يقبض روحك الشريرة قبلها قادر ياكريم وعلى كل الليبين ان يدعوا عليه هو وحاشيته بدعوة سيدنا موسى على فرعون والتى استجاب الله لها قال تعالى : وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ ۖ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (88)

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  • اخشي انه بدلا من قدوم جنود اتراك لليبيا الان يتم التخطيط،لارسال شرطة عسكرية روسية تشرف -كما في سوريا- على وقف النار وتفصل بين قوات النفاق والجيش الوطني المازقري

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