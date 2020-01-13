كونتي: نتوقع توقيع اتفاق لوقف القتال بين حفتر والسراج

رجح رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي توقيع اتفاق لوقف القتال بين قائد الجيش خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وقال كونتي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نتوقع توقيع اتفاقية لوقف إطلاق النار في ليبيا من قِبل طرفي النزاع مضيفا أن اجتماعات موسكو تأتي تكملة لجهود سابقة بشأن الأزمة الليبية.

وأردف كونتي أن مؤتمر برلين سيؤسس مساراً سياسياً في ليبيا بدلاً من التوتر حيث أنه سيمثل نقطة تحول بشأن الأزمة الليبية وإنهاء الصراع المسلح مردفا أن إيطاليا تأمل أن تكون جزءاً من الحل في ليبيا وباقي قضايا الشرق الأوسط

وبين كونتي أن الاتفاق التركي الروسي قاد إلى تحقيق وقف إطلاق النار وتابع نسعى للوصول إلى حل دائم للأزمة في ليبيا مشيرا إلى أن اجتماعات موسكو تأتي تكملة لجهود سابقة بشأن الأزمة الليبية.

من جانبه أردوغان أنه بحث مع كونتي الوضع في ليبيا مشددا على أنه سيحضر مؤتمر برلين حول ليبيا مع زعيمي روسيا وإيطاليا يوم 19 يناير مؤكدا أن اجتماعات موسكو تهيّئ أرضية لمؤتمر برلين بشأن ليبيا

وأوضح أنه بحث أيضا مع المسؤول الإيطالي المساعي المشتركة لوقف تمدد الإرهاب