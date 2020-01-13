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بوابة إفريقيا الإخبارية/ قرنادة |

13 January, 2020

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية (المؤقتة سابقا) عبدالله الثني اليوم الإثنين سبل دعم الأعلاف والبذور، وآلية استثمار مياه النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى وسرت.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الثني بحث خلال اجتماع عقده في مكتبه في ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية حسن الزيداني سير عمل الوزارة وخطتها للعام 2020 ميلادي.