رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق: لا توجد دولة أوروبية لديها القوة للتدخل في ليبيا

قال رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، رومانو برودي، إنه «لا توجد دولة أوروبية واحدة اليوم لديها القوة للتدخل في ليبيا»، مضيفًا أن «أوروبا التي لا تزال أكبر قوة اقتصادية في العالم، تبعد خطوتين عن ليبيا ولا يسعها فعل شيء فيها».

وتابع برودي: «من العبث أننا نشهد تحديًا تركيًّا روسيًّا في ليبيا»، موضحًا: «إذا اتفقت فرنسا وإيطاليا، ستتبعهما الدول الأوروبية الأخرى وسيكون لدينا رأي»، وفق وكالة «آكي».

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ودعا إيطاليا إلى «فعل ما بإمكانها.. فانطلاقًا من عملية التهميش التدريجي التي مررنا بها في السنوات الأخيرة»، مضيفًا: «وصلنا الآن إلى الوضع العبثي في ليبيا.. بل أكثر عبثًا من العبث ذاته».

ولفت إلى أنه «رغم قربها من شواطئنا وتأثيرها المباشر على أوروبا، إلا أننا نشهد تحديًا فيها بين تركيا وروسيا»، مضيفًا: «يجب اتخاذ إجراء موحد لإعادة السلام إلى ليبيا، لضمان عدم تقسيمها إلى أجزاء، وقبل كل شيء، لاستعادة حالة الهدوء التي نحن بأمس الحاجة إليها تمامًا».

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