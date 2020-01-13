كونتي يلتقي أردوغان.. وليبيا في مقدمة النقاشات

وصل رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إلى تركيا، الاثنين، في زيارة تلبية لدعوة سبق أن وجهها له الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وسيبحث كونتي مع أردوغان جملة من الملفات الإقليمية والدولية في مقدمتها تطورات القضية الليبية، وهذه المرة الأولى التي يزور فيها كونتي تركيا بصورة رسمية منذ توليه منصب رئيس الوزراء.

وأصدرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية بياناً بشأن الزيارة، أشارت خلاله إلى أن كونتي وأردوغان “سيبحثان خلال اجتماعهما العلاقات الثنائية بكافة أوجهها، وسبل تطوير التعاون بين البلدين”.

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