وزارة الخارجية : ندعم إعلان القيادة العامة وقف إطلاق النار

أعربت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية عن دعمها لإعلان القيادة العامة وقف إطلاق النار بالمنطقة الغربية، حقنا لدماء الليبيين ودعما للمسار السياسي السلمي، مشيدة بالمبادرة الروسية ودول الجوار لحل الأزمة الليبية.

الخارجية دعت في بيان لها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ليبيا، ولعب دور مهم بالضغط على الميليشيات والجماعات المتطرفة التي تحتل العاصمة لكي تبادر وعلى الفور بالتخلي عن سلاحها وتنحاز إلى خيارات الشعب الليبي الداعم للشرعية، وفسح المجال لدخول العاصمة سلميا وتجنب مزيد من التهجير والدمار الذي عانى منه أهالي طرابلس بسبب تعنت تلك الميليشيات.

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