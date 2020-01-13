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ترامب وميركل يبحثان الملف الليبي في اتصال هاتفي

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

البيت الأبيض: ترامب وميركل تحدثا أمس بشأن الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط وليبيا وقضايا ثنائية أخرى

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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