ترامب وميركل يبحثان الملف الليبي في اتصال هاتفي

البيت الأبيض: ترامب وميركل تحدثا أمس بشأن الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط وليبيا وقضايا ثنائية أخرى
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قناة 218 الليبية
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