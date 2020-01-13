

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

13 January, 2020

كشف المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الليبي حميد الصافي ،أن المفاوضات في الخارجية الروسية بين فريقي المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي من جهة، وحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج من جهة أخرى ،تتم كل على حدى ولم يتم أي لقاء مباشر بينهما.

و نقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن الصافي قوله :”الآن موجودون في الخارجية الروسية، والاجتماع هو مع كل طرف على حدى، أي أن الأطراف الليبية غير موجودة مع بعضها… المستشار والمشير مجتمعين مع الروس فقط، الأتراك والروس مع مشري والسراج وسيتم صدور بيان بعد لحظات”.

و تعقد محادثات بين الأطراف الليبية اليوم في موسكو برعاية وزراء خارجية ودفاع تركيا وروسيا في سياق تنفيذ مبادرة الرئيسين الروسي والتركي، التي تم الإعلان عنها عقب لقائهما في إسطنبول”.

في وقت سابق، اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان على خطة عمل مشتركة بشأن ليبيا ودعا جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار ابتداءا من منتصف الليل 12 يناير/ كانون الثاني والجلوس حول طاولة المفاوضات على الفور.