مصدر خاص للعنوان من موسكو: القائد العام يرفض المساومة على انسحاب القوات المسلحة من طرابلس إلى ما قبل يوم 4 أبريل 2019

موسكو-العنوان

أكد مصدر خاص لصحيفة العنوان، أن القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، يرفض بشكل قاطع المساومة على انسحاب القوات المسلحة إلى مواقعها قبل تاريخ 4 أبريل 2019، وذلك خلال المباحثات غير المباشرة التي تحتضنها العاصمة الروسية موسكو اليوم الإثنين.

وأكد المصدر، أيضًا، أن المباحثات حول ليبيا التي تحتضنها موسكو، بين القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة، فائز السراج، جرت بشكل غير مباشر، مؤكدًا أن الوفد الروسي عقد اجتماعا منفصلا مع القائد العام، فيما عقد الوفد التركي اجتماعا مماثلا مع فائز السراج.