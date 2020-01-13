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مصدر خاص للعنوان من موسكو: القائد العام يرفض المساومة على انسحاب القوات المسلحة من طرابلس إلى ما قبل يوم 4 أبريل 2019

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

موسكو-العنوان

أكد مصدر خاص لصحيفة العنوان، أن القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، يرفض بشكل قاطع المساومة على انسحاب القوات المسلحة إلى مواقعها قبل تاريخ 4 أبريل 2019، وذلك خلال المباحثات غير المباشرة التي تحتضنها العاصمة الروسية موسكو اليوم الإثنين.

وأكد المصدر، أيضًا، أن المباحثات حول ليبيا التي تحتضنها موسكو، بين القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة، فائز السراج، جرت بشكل غير مباشر، مؤكدًا أن الوفد الروسي عقد اجتماعا منفصلا مع القائد العام، فيما عقد الوفد التركي اجتماعا مماثلا مع فائز السراج.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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تعليقات

  • استعدادا لدعوة القائد الاعلى للجيش الوطنى الليبى بمجلس النواب المصرى .من يرى مناوة الجيش المصرى الضخمة قادر 2020 يعرف ان الجيش المصرى قادر فى 2020 على حسم معركة طرابلس فراينا انتشار طائرات من كافة القواعد لارض المعركة واسقاط مظلى من طائرة شنوك على ظهر حاملة المليشيات ومن قبل انزال بحرى على الشاطئ اى انه باشارة من القائد الاعلى للجيش الليبى التى اشار اليها من داخل مجلس النواب المصرى وصفق له كل نواب البرلمان المصرى ورأينا المناورة لردع اى تدخل تركى

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  • الجيش الوطنى هو المنتصر ويحاصر المليشيات فى مساحة ضيقة وليس بحاجة لوقف اطلاق النار قبلها فقط لكى يرضى بوتن وبعدها يستكمل مهمته ويسحق الخوان

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