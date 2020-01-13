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بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

13 January, 2020

أعلن وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام عادل جمعة خلال لقاء جمعه اليوم الاثنين مع مراقبي التعليم ببلديات طرابلس استئناف الدراسة في كافة مؤسسات التعليم العام بمراحله المختلفة (رياض الأطفال – الأساسي – الثانوي) بداية من يوم الأربعاء (15 يناير) المقبل وتحديداً في المؤسسات البعيدة عن خطوط الاشتباك باستثناء المدارس التابعة لبلدية أبوسليم موضحاً بأنه سيتم دراسة مدى إمكانية عودة الدراسة بها مع عميد البلدية في أقرب وقت ممكن.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم أن وكيل الوزارة شدد خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس والذي ضم مديري بعض الإدارات والمكاتب بالوزارة ومراقبي التعليم ببلديات (أبوسليم – طرابلس المركز – تاجوراء – سوق الجمعة – عين زارة- حي الأندلس) على مراقبي التعليم بأهمية إخطار مديري المؤسسات التعليمية التابعة لهم بتفقد جميع المدارس ودراسة مدى إمكانية استئناف الدراسة فيها وتهيئتها لاستقبال الطلاب انطلاقاً من يوم الغد.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة الترتيبات والاحتياجات اللازمة لإجراء امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الاساسي لا مركزياً بحيث تجرى بشكل مستقل في كل مراقبة تعليم وعلى نفس النمط التي تجرى به امتحانات طلبة سنوات النقل.