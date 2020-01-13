انتهاء محادثات موسكو بشأن ليبيا اليوم دون اتفاق

أخبار ليبيا24

انتهت المفاوضات اليوم الإثنين في موسكو بشأن ليبيا دون التوصل لأي اتفاق بين الجيش الوطني وحكومة الوفاق.

وكشف المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، حميد الصافي، أن المفاوضات بين بشأن ليبيا في موسكو انتهت دون اتفاق. وقال في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية، “المفاوضات انتهت دون التوصل إلى توقيع اتفاق”.

واستمرت في موسكو محادثات حول توقيع اتفاق هدنة في ليبيا بين وزراء الخارجية والدفاع لروسيا وتركيا مع القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق، فايز السراج.

من جانبه أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بحسب وكالة “سبوتنيك”، أنه تم التوقيع على وثيقة ختامية لمباحثات موسكو بين الأطراف الليبية المشاركة بها لكن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي طلب وقتا إضافيا. بدوره قال وزير خارجية تركيا، تشاووش أوغلو، “حفتر طلب حتى صباح الغد لاتخاذ قرار حول وقف إطلاق النار”.

وبدأت المشاورات متعددة الأطراف، صباح اليوم الإثنين، في مقر وزارة الخارجية الروسية باجتماع بين وزيري الخارجية والدفاع الروسيين، سيرغي لافروف وسيرغي شويغو، مع نظيريهما التركيين، مولود تشاووش أغلو وخلوصي أكار.

وتواصلت المحادثات لاحقا بسلسلة لقاءات منفصلة بين الوفود، وتجري المشاورات، التي استمرت أكثر من ست ساعات، وراء أبواب مغلقة أمام الإعلام.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أن هذه المحادثات تأتي استمرارا لمبادرة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، لوقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من منتصف ليل 12 يناير والتي أعلن كلا من الجيش الوطني وحكومة الوفاق استجابتهما لها.

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