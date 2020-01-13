

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

13 January, 2020

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عدم التوصل لاتفاق بين قائد الجيش خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج

وأعلن لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود شاويش أوغلو من موسكو إحراز تقدم جيد في المحادثات دون التوصل لاتفاق بعد مؤكدا أن بعض الأطراف في محادثات ليبيا وقعت على الاتفاق لكن حفتر طلب بعض الوقت.

وأوضح لافروف أن ممثلا الوفدين الليبيين طلبا إدراج معطيات أخرى على الوثيقة التي عُرضت عليهما.

من جانبه قال شاويش أوغلو إن حفتر طلب الإمهال حتى صباح الثلاثاء لاتخاذ قرار بشأن وقف إطلاق النار مضيفا: أعددنا نص مسودة تتضمن كيفية وقف إطلاق نار محتمل في ليبيا

وكشف المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الليبي حميد الصافي ،أن المفاوضات في الخارجية الروسية بين فريقي المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي من جهة، وحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج من جهة أخرى ،تتم كل على حدى ولم يتم أي لقاء مباشر بينهما.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن الصافي قوله إن الاجتماع هو مع كل طرف على حدى، أي أن الأطراف الليبية غير موجودة مع بعضها… المستشار والمشير مجتمعين مع الروس فقط، الأتراك والروس مع مشري والسراج وسيتم صدور بيان بعد لحظات”.