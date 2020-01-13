غاويش أوغلو: أعددنا نص مسودة تتضمن كيفية وقف إطلاق نار محتمل في ليبيا

قال وزير الخارجية التركي، مولود غاويش أوغلو، إن وفد قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، طلب وقتا حتى صباح الغد الثلاثاء، لاتخاذ قرار حول وقف إطلاق النار.

وذكر الوزير التركي، بحسب وكالة “الأناضول”، “أعددنا نص مسودة تتضمن كيفية وقف إطلاق نار محتمل في ليبيا”.

وتابع “وفد حفتر طلب مهلة حتى صباح غد، من أجل التوقيع على اتفاق وقف إطلار النار في ليبيا”.

وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن هناك أطراف من النزاع الليبي وقعت على اتفاقية وقف إطلاق النار، ولكن المشير خليفة حفتر طلب مهلة حتى الغد لدراسة الاتفاق والتوقيع عليه.

وقال الوزير الروسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي عقب المحادثات مع الأطراف الليبية، اليوم الاثنين، “قام بالتوقيع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية ، السيد سراج [رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي ، فايز سراج]، ورئيس مجلس الدولة الأعلى الليبي خالد مشري”.

وأضاف لافروف: “ينظر قائد الجيش الوطني الليبي المشير حفتر، ورئيس مجلس النواب في طبرق، عقيلة صالح، إلى هذه الوثيقة بإيجابية، ولكنهم طلبوا القليل من الوقت الإضافي حتى صباح اليوم التالي لاتخاذ قرار بشأن توقيعها. آمل أن يكون هذا القرار إيجابيا”.