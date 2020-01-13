لافروف: حفتر طلب «إضافة عناصر» لوثيقة وقف إطلاق النار قبل التوقيع عليها

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، طلب «إضافة عناصر» لوثيقة وقف إطلاق النار قبل التوقيع عليها، ويكون «القرار إيجابيا»، لافتا إلى اطلاع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على هذه الوثيقة.

ولفت لافروف خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم في موسكو مع نظيره التركي تشاويش أوغلو، إن قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر طلب مهلة لصباح الغد لتوقيع اتفاقية وقف إطلاق النار التي اقترحها كل من الجانب الروسي والتركي.

وزير الخارجية التركي: وفد حفتر طلب مهلة حتى صباح غد للتوقيع على الاتفاق من عدمه

ولفت لافروف، إلى إحراز تقدم في المفاوضات مع وفد حكومة الوفاق، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، مضيفا أن ممثلي الجانبين الروسي والتركي مستمران في العمل لإنجاز هذه الاتفاقية.

من جانبه تحدث أوغلو، عن الجهود الروسية التركية التي بدأت في الثامن من يناير بالدعوة إلي وقف إطلاق النار والهدنة، التي دخلت حيز التنفيذ فعليا ليل السبت – الأحد.

وأشار إلى الاجتماعات التي جرت اليوم في العاصمة الروسية، لإعداد وثيقة وقف إطلاق النار، موضحا أن الاتفاق راعى «الحل الوسط» بين مقترحات كل من وفدي السراج وحفتر.

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