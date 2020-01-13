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قبل مفاوضات موسكو.. باشاغا: الدولة تعول على أبطال قوات حكومة الوفاق الوطني لبناء دولة مدنية ديمقراطية

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

قال وزير الداخلية المفوض، فتحي باشاغا، إن الدولة تعول على أبطال قوات حكومة الوفاق الوطني لبناء دولة مدنية ديمقراطية.

وكتب فتحي باشاغا على تويتر يقول، ” أبطال قوات حكومة الوفاق الوطني سطروا ملحمة تاريخية في الدفاع عن أمن العاصمة ومدنية الدولة هؤلاء من نعول عليهم لبناء دولة مدنية ديمقراطية يسودها الأمن والسلام وفق إرادة الشعب الليبي الأبي”.

وجاء تصريح باشاغا قبيل ساعات من بدء المحادثات بين حكومة الوفاق والجيش الوطني في موسكو والتي انتهت دون التوصل لأي اتفاق قبل نحو ساعة من اليوم الإثنين.

 

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  • you should be specific, name your fake , foreign & diseased fighters ( Syrians, Turks, Niger, Chad & other home made Militia)
    Do not push your ugly luck the Falcons are still a few Kilometers away from your hideouts ya diseased Turkish doggy

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