بحث الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط مع وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس الأوضاع في ليبيا.

وقال مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة أن أبو الغيط وماس بحثا هاتفيا الجهود الدبلوماسية القائمة لتثبيت وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والجيش الليبي، وما يجب أن يتبعه من جهد لاستئناف المسار السياسي بين الأطراف الليبية تحت رعاية المبعوث الأممي غسان سلامة، والتحضيرات لانعقاد قمة برلين التي ستدعو إليها المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للوضع الليبي.