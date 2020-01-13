مؤسسة النفط تسلم سيارة إسعاف للهلال الأحمر في بنغازي

سلمت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، أمس الأحد، سيارة إسعاف مجهزة بمعدات حديثة للعناية الفائقة لجمعية الهلال الأحمر فرع بنغازي.

وقال مدير عام الإدارة العامة للصحة والسلامة والبيئة والأمن والتنمية المستدامة بالمؤسسة خالد بوخطوة، إن المؤسسة تدعم الهلال الأحمر في جميع أنحاء ليبيا، لما تلعبه من «دور إنساني ومحايد»، وذلك في إطار سياسة الجار الطيب التي تبنتها المؤسسة من أجل دعم مشاريع تنمية مستدامة تعود بالنفع على كافة الليبيين.

وبحسب بيان للمؤسسة اليوم، حضر مراسم التسليم مدير جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع بنغازي قيس الفاخري، ومتابعة برامج التنمية المستدامة المهندسة فاطمة قادير، ومنسق فرع بنغازي بالمؤسسة أنور البدري.

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