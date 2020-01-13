

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

13 January, 2020

أكد المسؤول في النظام السابق عمار الطيف أن أي اتفاق بين أطراف فبراير محلي أو دولي بمظلة دولية، يمس الأرض والسيادة، أو يرهن الاقتصاد، لا يُلزم الشعب الليبي.

وقال الطيف في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “قاومنا التدخل الخارجي، واختلفنا مع من دعاه من الليبيين لدخول ليبيا عام 2011م، رغم معرفتنا بخلل توازن القوة وخسارة المعركة ولم نكن يومًا طرفاً في حروب السنوات الثمانية الليبية، التي كانت جميعها بين أطراف حسبت نفسها على فبراير وكنا ضد حكومة الوفاق في دعوة تركيا للتدخل العسكري في ليبيا ووقفنا مع الجيش والقوى الوطنية في المجاهرة ضد التدخل التركي”.

وأضاف الطيف “اليوم ومع بداية بوادر اتفاق لأنعرف أطرافه، ورغم أننا لا نعرف بنوده أيضا، والتزاماته على الأطراف المتقاتلة، وضمانات نجاحه، ورغم أننا نعرف أنه أتى من خلال العصاة الغليظة، ورغم اننا نعرف ان الشعب الليبي ليس طرفًا في الاتفاق، وأن الموقعين عليه لم يختارهم لحكمه”.

وأردف لذلك أقول “أن أي اتفاق يمس الأرض الليبية، ويمس كرامة المواطن الليبي ويتدخل في رسم سياسة ليبيا الخارجية، أو يرهن اقتصادها اليوم ومستقبلًا، أو يكون اتفاقاً مدفوع الثمن من احتياطي الأجيال القادمة، سوف لن نوافق عليه وسنقاومه”.

وزاد الطيف “كما أننا نُحذّر من فتح أرضنا أمام تدخُل روسي يبحث عن دور، يرجع من خلاله للساحة الدولية، أو أن نُحوّل ليبيا إلى سوريا أخرى يُكتب دستورها في موسكو، أو أن نجعل من ليبيا وأبنائها واقتصادها ونفطها، ورقة يلعب بها الأتراك، أو يستغلونها لمصلحة دخولهم السوق الأوربية المشتركة، أو ندفع مستقبلنا ثمنًا لمحور روسي تركي جديد بدأ يلوح في الأفق أو حلقة في حرب باردة أمريكية روسية، تحاول فيها روسيا إخراج تركيا من حلف الناتو”.

وتابع الطيف “وقفنا أربعون عاما في صف عدم الانحياز، وكانتأامريكا وروسيا بالنسبة لنا دولتان امبرياليتان، وتعاملنا مع الآخرين ندا للند”.

وأضاف “كما أننا نرحب كما دعونا مرارا باتفاق الإرادات الليبية المتخاصمة، وتجنُب قتل الليبيين، وتدمير البنية الاقتصادية”.

وخنم الطيف بالقول “مستقبل ليبيا لابد من أن يتحدد من كل أبنائها في قراهم ومدنهم وقبائلهم وبشكل ديموقراطي تختفي فيه البنادق، وتسكت فيه المدفعية، وبعيدًا عن أهداف الطيران وتنتهي فيه المليشيات، وأن أي اتفاق بين أطراف فبراير محلي أو دولي بمظلة دولية، يمس الأرض والسيادة، أو يرهن الاقتصاد ، لا يُلزم الشعب الليبي”.