الصافي: مفاوضات اليوم انتهت دون التوصل إلى اتفاق بين الأطراف

انتهت المفاوضات التي انطلقت اليوم في موسكو برعاية جمهورية روسيا الاتحادية دون التوصل إلى أي اتفاق، وذلك بحسب تصريحات مستشار رئيس مجلس النواب حميد الصافي لقناة ليبيا.

وفيما يتعلق بالأخبار المتداولة حول رفض رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري مقابلة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، أكد الصافي عدم صحتها، مبينا أن الاجتماعات تجري بشكل منفصل وأنه لا حديث عن أي لقاء يجمع الأطراف بشكل مباشر.

من جانبه كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، قد طلبا إضافة بعض النقاط إلى وثيقة الاتفاق قبل التوقيع عليها.

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