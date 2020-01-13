وصول قرابة 3000 أسطوانة غاز لسرت الثلاثاء

أعلنت بلدية سرت أن 6 شاحنات غاز طهي محملة بـ 2940 أسطوانة من المقرر أن تصل غدا الثلاثاء للمدينة ليتم توزيعها الأربعاء.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية سرت أن رئيس المجلس التسييري للبلدية سالم عامر سالم اجتمع مع عدد من ضباط جهاز الحرس البلدي فرع سرت لبحث احتياجات الجهاز بسرت والعمل على تقديم المساعدة اللازمة.

وجرى خلال اللقاء تكليف الجهاز بالأشراف على توزيع اسطوانات غاز الطهي التي ستصل للمدينة غدا الثلاثاء والمقدرة بـ 6 شاحنات كل منها يحوي 490 اسطوانة غاز .

وأوضحت البلدية أنه سيجري توزيع الأسطوانات الأربعاء في 3 مواقع بسرت (أمام سوق مكمداس سابقا، وساحة سرت، وساحة منطقة الجيزة العسكرية)