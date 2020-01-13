وصول ما يقرب 3 آلاف أسطوانة عاز طهي إلى سرت

سرت-العنوان كشفت بلدية سرت قرب وصول نحو 3 آلاف أسطوانة غاز طهي إلى المدينة يوم غد الثلاثاء للبدء في توزيعها على المواطنين اعتبار من يوم الأربعاء. واجتمع رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت، سالم عامر سالم، اليوم الإثنين، مع عدد من ضباط جهاز الحرس البلدي فرع سرت، وذلك لبحث احتياجات الجهاز بسرت والعمل على إمكانية تقديم …

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