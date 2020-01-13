منتسبو أمن الكفرة يعلنون دعمهم للقوات المسلحة

أعلن منتسبو الأجهزة الأمنية بالكفرة دعمهم الكامل للقيادة العامة للقوات المسلحة في حربها على الإرهاب والميليشيات، مؤكدين رفضهم التام للاتفاقية التي وقعها السراج مع تركيا والتي جلب على إثرها الاستعمار إلى ليبيا، ومعلنين استعدادهم للدفاع عن الوطن وصد أي غزو للبلاد.

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