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منتسبو أمن الكفرة يعلنون دعمهم للقوات المسلحة

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن منتسبو الأجهزة الأمنية بالكفرة دعمهم الكامل للقيادة العامة للقوات المسلحة في حربها على الإرهاب والميليشيات، مؤكدين رفضهم التام للاتفاقية التي وقعها السراج مع تركيا والتي جلب على إثرها الاستعمار إلى ليبيا، ومعلنين استعدادهم للدفاع عن الوطن وصد أي غزو للبلاد.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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