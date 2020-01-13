هل بات الحل السياسي في ليبيا هو الأقرب؟

قال المحلل السياسي والمهتم بالشأن العام السنوسي إسماعيل، إن الاحتكام إلى السلاح زاد من حدة التوتر وتسبب بزيادة التدخلات الأجنبية خلال الأشهر الثلاثة الماضية والتي أزعجت الدول المجاورة والأوروبية.

وأضاف إسماعيل، في مداخلة مع برنامج “LIVE” عبر “218NEWS”، الاثنين، أن هناك ثلاث نقاط متمثلة في العملية السياسية والعسكرية والاقتصادية التي سيتم تحديدها قبل مؤتمر برلين وتحتاج إلى تثبيت وقف إطلاق النار.

وبين السنوسي إسماعيل أن وقف القتال خيار صحيح ويتجه إلى الحل السلمي ويستجيب لمطالب الليبيين، مبينا أن الحل السياسي قد يأخذ وقتا ولكنه في نهاية المطاف سيأخذ مفعوله وسيكون مساره آمناً.

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