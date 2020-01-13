هل اجتمع حفتر والسراج في موسكو؟

وكالة أنباء “انترفاكس”: المشير خليفة حفتر لم يجتمع مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج رسميا خلال محادثات موسكو
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بصراحة الأعلام العربي مع إحترامي لزمرة قليلة جدا و يعتبر إعلام إستعماري إستخبراتي ممول خليجيا ـ وإسئلة مراسليه تافهة وبلا هدف فقط حوارات وأسئلة تحث على الفوضى وعلى التصادم بين الأشقاء ـ وتنحاز للشق المصري السعودي الاماراتي اللبناني الحزبي والذي يدعوا للتطرف وتخريب إدارات الدول ومؤسساتها وزعزعة الأمن الداخلي ـ ولا نعرف إلى الأن مدى صلاحيته ـ يوجد تعتيم على أخبار السعودية والامارات والكويت وتعتيم على ثورة البحرين وضرب النساء المحجبات هناك ومعتقلات المصريين ومعتقلات السعودية وعن أخبار الاقتصادية الحقيقية لمصر الشقيق وعن أخبار الداخلية لمنطقة شرق ليبيا وما يحدث فيها ـ
وكل هذا يدل على عدم نزاهة الاعلام العربي الذي كان نزيها عندما كان يخاطب المواطن البسيط في الراديو البسيط و وأصبح للأسف عروضاً للأزياء وتسريحات الشعر والتلاعب بالألفاظ والاستهتار أحياناً من بعض المذعين والمذيعات ـ وهذ للأسف حقيقي ولا يوجد من يتعاطف أو يفهم المواقف التي ربما تجعل الأعلام العربي في نفس المركب التي تتلاطمه أموال الفتنة والاستعمار وتمويل أشخاص ليس لهم اهداف إلا جمع الاموال وتغييب الحقائق والرأي االسديد في المواقف.
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