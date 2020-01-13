مجلس النواب يقر قانون الميزانية العامة للدولة للعام الحالي

أقر مجلس النواب اليوم قانون الميزانية العامة للدولة للعام المالي ألفين وعشرين، وذلك خلال جلسة رسمية عقدت في مدينة بنغازي برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس احميد حومة، وحضور عدد من النواب.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس عبد الله بليحق، إن إقرار قانون الميزانية جاء بعد مناقشة كل ما ورد فيها، شريطة أن يتم تضمين كافة الملاحظات الواردة في الجلسة قبل إصدار القانون، مشيرا إلى أنه تم ترحيل المبلغ المخصص لبلدية تاورغاء وإعادة الاستقرار فيها من العام الماضي إلى العام الحالي، كما تم تعليق الجلسة إلى يوم الغد.

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