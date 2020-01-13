

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

13 January, 2020

أكد رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي أن اجتماعه اليوم الاثنين مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن ليبيا كان بناء.

وشدد كونتي في تغريدة له بموقع “تويتر” على أهمية “وقف إطلاق النار والعملية السياسية من أجل السلام والاستقرار” مضيفا أن بلاده في الطليعة من أجل “تراجع التصعيد في المنطقة بأسرها”.

وكان كونتي قال إن “وقف إطلاق النار يمكن أن يكون إجراءً محفوفًا بالمخاطر، إن لم يكن مدرجاً ضمن جهود المجتمع الدولي لضمان الاستقرار في ليبيا. ولهذا السبب تشاطرنا الرأي بشأن أهمية تسريع عملية برلين”.

وأضاف كونتي، خلال مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة مع أردوغان، “أن الليبيين سيجدون دائمًا حليفًا في إيطاليا، إذا كانوا ينشدون مستقبلًا من الرخاء والرفاهية ويريدون الانفتاح على حياة ديمقراطية كاملة” مضيفا “أناشد جميع الليبيين: أنكم تقررون مستقبلكم في كل سلوك تتخذونه في كل يوم”.

وقال كونتي إن اجتماعات موسكو تأتي تكملة لجهود سابقة بشأن الأزمة الليبية مردفا أن مؤتمر برلين سيؤسس مساراً سياسياً في ليبيا بدلاً من التوتر حيث أنه سيمثل نقطة تحول بشأن الأزمة الليبية وإنهاء الصراع المسلح.

وبين كونتي أن الاتفاق التركي الروسي قاد إلى تحقيق وقف إطلاق النار وتابع نسعى للوصول إلى حل دائم للأزمة في ليبيا.