

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

13 January, 2020

دعا رئيس المفوضية الأوروبية السابق، رومانو برودي، أن إلى على ضرورة اتخاذ إجراء موحد لإعادة السلام إلى ليبيا.

وشدد برودي بحسب في تصريحات إذاعية وكالة نوفا على ضرورة اتخاذ إجراء موحد لإعادة السلام إلى ليبيا، لضمان عدم تقسيمه إلى أجزاء، وقبل كل شيء، لاستعادة حالة من الهدوء.

ورأى برودي، أن “إيطاليا تفعل ما في وسعها” فيما يتعلق بالسياسة الخارجية مضيفا “بداية من عملية التهميش التدريجي في السنوات الأخيرة. لقد وصلنا إلى السخف أنه بخصوص ليبيا، القريبة من شواطئنا وتؤثر على أوروبا بشكل أكبر، لدينا تحد بين تركيا وروسيا”، وفقا لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

وأضاف برودي: “لا توجد دولة أوروبية واحدة اليوم لديها القوة للتدخل. إذا وافقت فرنسا وإيطاليا، ستتبعها الدول الأوروبية الأخرى وسيكون لنا رأي”.