كونتي: الليبيون سيجدون حليفًا في إيطاليا من أجل «ديمقراطية كاملة»

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إن الليبيين سيجدون دائمًا حليفًا في إيطاليا، إذا كانوا «ينشدون مستقبلًا من الرخاء والرفاهية والانفتاح على حياة ديمقراطية كاملة».

وأضاف كونتي، خلال مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، «أناشد جميع الليبيين: أنكم تقررون مستقبلكم في كل سلوك تتخذونه كل يوم»، وفق وكالة «آكي».

وحذر كونتي من أن وقف إطلاق النار يمكن أن يكون إجراءً محفوفًا بالمخاطر، إن «لم يكن مدرجاً ضمن جهود المجتمع الدولي لضمان الاستقرار في ليبيا»، مضيفا « تشاطرنا الرأي بشأن أهمية تسريع عملية برلين».

كونتي: نحن مع حل سياسي دائم في ليبيا وليس «موقتا»

وقال كونتي إن مؤتمر برلين سيشكل فرصة مهمة لأن يحل السلام في ليبيا، وأن ينهي النزاع المسلح في البلاد، مضيفا أن المؤتمر «سيعقد قريبًا جدًّا، وآمل بأن ينتهي النزاع المسلح ويحل مكانه السلام في ليبيا»، مشيرًا إلى رغبة بلاده في إيجاد شريك مهم يعتمد عليه مستقبلًا في ليبيا.

واعتبر أن «الاستقرار والاستقلالية في ليبيا مهمان بالنسبة إلى إيطاليا، ولا يمكن أن تتنازل عنه، وسيتم ذلك في مؤتمر برلين برعاية من الأمم المتحدة.. سنكون جزءًا من الحل في إطار ليبيا وغيرها».

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