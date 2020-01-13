دي مايو: تونس يجب أن تمتلك «الدور الذي تستحقه» في مؤتمر برلين حول ليبيا

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويغي دي مايو، إن إيطاليا تؤمن بأن تونس يجب أن تمتلك الدور الذي تستحقه في مؤتمر برلين، على طاولة الحوار مع جميع «الجهات الفاعلة في هذه الأزمة التي تبعث فينا القلق».

وأكد دي مايو، في حديث لمحطة التلفزة الحكومية التونسية، بعد لقاء مع الرئيس التونسي قيس سعيد، استحالة وجود حل ملموس ودائم للأزمة الليبية، بدون إشراك البلدان المجاورة لها، لافتا إلى أن لقاءه مع الرئيس التونسي «كان ودياً ومثمراً. لقد بحثنا عدة قضايا، بما فيها ليبيا بالطبع».

وأضاف «نعتقد بأن من المهم إشراك تونس والدول المجاورة لليبيا في مؤتمر برلين، كالجزائر والمغرب ومجتمعاتها الأساسية بالنسبة لليبيا»، إذ «يجب العمل معا من أجل مقاربة جديدة، تجمع كل الأطراف على طاولة الحوار».

وتابع أن «ما نشهده أمامنا هو حرب بالوكالة»، لذلك «علينا أن نوقف كل التدخلات الخارجية، يجب التوقف عن بيع الأسلحة، لفتح الطريق لأن يسود المسار الدبلوماسي».

ترامب وميركل يناقشان الأوضاع الأمنية في ليبيا

وتخطط ألمانيا لعقد مؤتمر دول حول ليبيا في برلين بشأن يوم الأحد المقبل، حسب ما نقلته «رويترز» عن مشاركين اثنين في الاجتماعات التحضيرية اليوم الإثنين.

وأشارت «رويترز» إلى أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سيزور برلين في نفس اليوم، دون إعطاء تفاصيل بشأن أجندة الزيارة.

وصرحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، السبت الماضي، بأن محادثات السلام الليبية ستعقد في ألمانيا، مضيفة أن تلك المحادثات تستهدف تحقيق أمن واستقرار ليبيا.

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