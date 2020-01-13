بوريل: وقف اطلاق النار في ليبيا يوفر فرصة مهمة لاستئناف الحوار من أجل حل سياسي

ليبيا – اعتبر الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزف بوريل أن اعلان وقف اطلاق النار في ليبيا يوفر فرصة مهمة لاستئناف الحوار من أجل حل سياسي للأزمة.

بوريل في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” وفقاً لما أوردته وكالة “آكي”الإيطالية اليوم الاثنين أشار إلى ضرورة أن تعمد الأطراف الليبية المتنازعة إلى تنفيذ وقف اطلاق النار بالكامل.

وأضاف:”إن الاتحاد الأوروبي مستعد للمساعدة في انجاز عملية برلين في إطار جهود الأمم المتحدة لحل النزاع الليبي”.

الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إختتم بالقول:”بالتأكيد على أن كل الليبيين يستحقون السلام والازدهار”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية