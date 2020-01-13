أكدت مصادر أوروبية أن إرسال مهمة حفظ سلام للاتحاد الاوروبي إلى ليبيا “غير مستبعدة”، ولكنها “ليست واقعية في الوقت الراهن”، لأن “الوقت لا يزال مبكراً جدًا”.

وبحسب وكالة آكي فقد رأت المصادر أن الخطوة التالية تكمن في “إحراز تقدم إيجابي جديد في عملية برلين”، ولهذا السبب “يحاول رئيس المجلس الأوروبي تشارل ميشيل والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بالتعاون مع الأمم المتحدة، إقناع الزعماء الذين لديهم تأثير في المنطقة بالجلوس إلى طاولة المفاوضات” في المؤتمر الدولي الذي سينطلق في برلين يوم الاحد المقبل.

وبشأن فرضية تعيين مبعوث خاص للاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، وهو مقترح إيطالي، تفيد المصادر بأن ذلك لم يعرض للنقاش بين قادة الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي، ولكن “لا ينبغي استبعاده” مبينة أنه من “الضروري إحداث زخم” لتفادي تصعيدات عسكرية جديدة في ليبيا وتوفير “إطار سياسي وأفق”، لافتة إلى أن كل هذا سيثار من جانب رئيس المجلس الأوروبي الليلة مع الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.