وسائل إعلام إيطالية: وزارة الدفاع الإيطالية قد تزيد عدد وحداتها العسكرية في ليبيا

ليبيا – تعتزم وزارة الدفاع الإيطالية وضع مرسوم جديد يمكن أن يزيد من الوحدة العسكرية الإيطالية في ليبيا.

صحيفة “إل ميساجيرو” الإيطالية وفقاً لوكالة “سبوتنبك” الروسية ذكرت أن البعثة الإيطالية في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا فيها 250 جنديا إنهم يحمون مستشفى مصراتة الميداني ويدعمون خفر السواحل الليبي بمكافحته ضد الإتجار بالمهاجرين والأسلحة في البحر المتوسط.

وأضافت الصحيفة:” إن رغبة إيطاليا في زيادة وجودها العسكري في ليبيا تتماشى مع التحضير لمؤتمر حول التسوية السلمية والمزمع عقده في برلين في إطار هذه العملية يمكن تنظيم بعثة دولية لحفظ السلام والجانب الإيطالي مستعد للمشاركة فيها”.

وفي الأسبوع الماضي،أعلن وزير الدفاع لورينزو غيريني عن الحاجة إلى إعادة تشكيل البعثات الأجنبية الأخرى مما قد يؤدي إلى زيادة في الوحدة في ليبيا لدى إيطاليا إلى 500 جندي في كوسوفو و800 شخص في أفغانستان ولا يزال 900 جندي في العراق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية