«داخلية الموقتة» تُخرج 75 عضوًا جديدًا بهيئة الشرطة من معهد تدريب قرنادة

شهد معهد تدريب الشرطة في منطقة قرنادة شرق البلاد، أمس الأحد، حفلا لتخريج حوالي 75 عضوا جديدًا بهيئة الشرطة لصالح الجوقة الموسيقية قرنادة.

وقال المكتب الإعلامي بمديرية أمن شحات في تصريح صحفي، إن حفل التخرج حضره نائب رئيس الحكومة عبدالرحمن الأحيرش، ومندوب عن منطقة الجبل الأخضر العسكرية ومدير أمن شحات العميد الدكتور محمد فرج، ومدير معهد تدريب الشرطة قرنادة العقيد ميلود عيسي ومدير أمن البيضاء ومدير الإدارة العامة للعلاقات بوزارة الداخلية، إلى جانب مدير إدارة الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية ومدير معهد الضباط.

واستعرض الخريجون خلال الحفل تدريباتهم اللازمة للخوض في العمل الأمني ومراسم الاستقبال والتشريفات، حيث شهد ختام الحفل تكريم الطلبة الأوائل وكل المساهمين في إنجاح الدورة التدريبية.

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