سعيد يثمن إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا

ليبيا – جدد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد موقف تونس الداعي إلى إيجاد حلّ سريع للأزمة الليبية من خلال حوار ليبي – ليبي شامل وفي إطار احترام الشرعية الدولية، مثمنا في هذا الإطار وقف إطلاق النار الذي تمّ إقراره يوم أمس الأحد.

سعيد شدد خلال لقاء جمعه مع وزير الخارجية الإيطالي لويدجي دي مايو وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية على التزام تونس بمواصلة لعب دور إيجابي لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية بما يحقّق الاستقرار في هذا البلد الشقيق.

وأكد رئيس الجمهورية التونسية أنّ استمرار الوضع الحالي لا يخدم الاستقرار في المنطقة ولا مصالح الدول الصديقة وهو ما يستدعي مواصلة التنسيق والتشاور لإيجاد حلّ نهائي للأزمة الراهنة.

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