الطاهر السني: وفد حكومة الوفاق غادر موسكو بعد توقيع الاتفاق من جانب واحد

أخبار ليبيا24

كشف مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة في نيويورك، المعين من قبل حكومة الوفاق، الطاهر السني، اليوم الإثنين، مغادرة وفد حكومة الوفاق لموسكو بعد توقيعه لاتفاق وقف النار من جانب واحد، مشيرًا إلى أن عدم توقيع وفد الجيش الوطني لا تفسير له.

وأعرب السني على تويتر، عن شكره لكل من روسيا وتركيا على جهودهما لوقف إطلاق النار تمهيدًا لمسار سياسي شامل يتبع مؤتمر برلين. وقال السني، “وقعنا على الاتفاق وغادرنا”.

وأضاف السني، أن “نصوص الاتفاق معلومة بوقت كافٍ، ولا تفسير على اعتراض الطرف الآخر على التوقيع والتأجيل إلا أن القرار ليس بيدهم. اختبار آخر لهم أمام الليبيين واختبار للمجتمع الدولي!”.

وبدأت المشاورات المتعددة الأطراف بشأن التسوية الليبية، صباح اليوم الإثنين، في مقر وزارة الخارجية الروسية باجتماع لوزراء الخارجية والدفاع الروسي والتركي في شكل “2 + 2”.

وفي وقت لاحق، استمرت المحادثات في اجتماعات منفصلة للوفود مع بعضها بعضا، بشكل مغلق بعيدا عن الصحافة.

وعقب انتهاء المفاوضات قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، حميد الصافي، إن المفاوضات بين بشأن ليبيا في موسكو انتهت دون اتفاق.

وقال الصافي، في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية، “المفاوضات انتهت دون التوصل إلى توقيع اتفاق”.

بدورهم أكد وزيرا خارجية روسيا وتركيا اليوم الإثنين على أنه تم التوقيع على وثيقة ختامية لمباحثات موسكو بين الأطراف الليبية المشاركة بها لكن القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، طلب وقتا إضافيا.

وأفاد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الإثنين، مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، بعد انتهاء المفاوضات حول وقف إطلاق النار في ليبيا، أفاد بتحقيق “تقدم كبير” في المشاورات التي تم عقدها.

وأوضح لافروف، أن المفاوضات تركزت على النظر في وثيقة تعزز نظام وقف إطلاق النار في ليبيا وتحدد شروطه، لافتا إلى أن السراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، وقعا عليها، بينما طلب حفتر مهلة لدراسة مسودة الاتفاق تنتهي صباح الثلاثاء.

من جانبه، قال تشاووش_أوغلو، أعددنا نص مسودة تتضمن كيفية وقف إطلاق نار محتمل في ليبيا، مشيرًا إلى حفتر طلب مهلة حتى صباح غد (من أجل التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا).

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